Roma: online le storie e la collezione dello storico Caffè Greco

- Viaggio in Italia con i tesori del Caffè Greco, online e sui social le storie e la imponente collezione dello storico caffè nel cuore di Roma, ritrovo per secoli di artisti e intellettuali. "Per lungo tempo - spiega una nota - le sale sono state intrise di fumo di tabacco e frequentate da illustri uomini d’arte che hanno lasciato il segno. Carlo Goldoni abitava a due passi e ne trasse ispirazione per la sua commedia '“La Bottega del caffè'. Nei loro viaggi alla scoperta dell’Italia, i grandi poeti inglesi come Byron, Keats e Shelley(che visse a lungo e morì in Italia) sorseggiavano caffè e narravano le magnificenzedella città eterna. Stendhal elogiava la bontà del caffè nelle sue corrispondenze, mentre Johann Goethe amava dividersi fra il caffè di via Condotti e il marsala che si degustava al porto di Ripetta. Felix Mendelssohn,invece, si lamentava del fumo e del chiasso. Dal 1760, quando fu per la prima volta segnato nel 'registro delle Anime' della vicina parrocchia di S.Lorenzo in Lucina, il Caffè Greco di via Condotti è stato luogo di incontro di una variegata umanità composta soprattutto da scrittori, poeti, pittori e artisti in genere. Nikolaj Gogol, durante il suo lungo soggiorno romano, scrisse numerose pagine del suo capolavoro 'Le anime morte'; lo scrittore Hans Christian Andersen visse al piano di sopra e nella Sala Rossa è esposto il suo divano. Gabriele D’Annunzio nel suo periodo romano aderì al movimento 'In Arte Libertas' nato in quelle stanze e vi ha lasciato un suo papillon autografato. Una storica foto del 1948 ritraeEnnio Flaiano, Aldo Palazzeschi, Vitaliano Brancati, Orson Welles, Sandro Penna, Lea Padovanie altri intellettualiche negli anni del dopoguerra e della ricostruzione si davano appuntamento in quelle sale di via Condotti. Arrivando ai giorni nostri, tra i tanti vip che hanno frequentato il Caffè Greco, troviamo le immagini di Sandro Pertini, Mina, Mia Martini e tanti altri". (segue) (Ren)