Roma: online le storie e la collezione dello storico Caffè Greco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Antico Caffè Greco inizia a mettere in mostra online i suoi tesori artistici e le testimonianze dei suoi illustri frequentatori. Una carrellata sulle circa 300 tra opere d’arte e cimeli storici presenti nelle sale, che compongono la straordinaria collezione d’arte di proprietà della Antico Caffè Greco srl. Il percorso digitale prevede la graduale pubblicazione sui canali social e sul sito web dei principali “pezzi”, una galleria che fa del Caffè Greco un vero e proprio museo sempre aperto al pubblico e senza biglietto di ingresso. Dalle grandi vedute di Venezia di Ippolito Caffi, agli splendori idilliaci delle “rovine” di Roma antica nelle tele di metà Ottocento di Vincenzo Giovannini. Ritrovo di eccellenza di vedutisti e paesaggisti tra i quali spiccail tedesco Edmund Hottenrothle cui telesulla campagna romana si ritrovano in quasi tutti gli ambienti, insieme a tante altre. E poi busti, bassorilievi, altorilievi e statuette in bronzo che riproducono i volti dei tanti avventori del caffè, compreso un disegnodi Renato Guttuso. Carlo Pellegrini amministratore delegato dell’Antico Caffè Greco srl, afferma: “In questo periodo particolarmente difficile per tutti, è mostrare ad un pubblico più vasto dellaabituale clientela il valore delle opere e le testimonianze di oltre due secoli di arte e cultura che hanno attraversato le nostre sale. Dal 1953 il Caffè è soggetto a un vincolo del Ministero dei Beni Culturali che riguarda l’immobile, gli arredi, le opere e la licenza di esercizio dell’attività di ristorazione. Con questa iniziativa intendiamo portare al di fuori delle mura i tesori, la bellezza e il patrimonio identitario di questo prezioso bene culturale di Roma e di tutta Italia”. (Ren)