Natale: Car, con "Borsa della spesa" tradizioni culinarie con poco più di 10 euro

- "Mantenere intatte le tradizioni culinari natalizie spendendo poco più di 10 euro a persona?". È un’impresa più che possibile, secondo i dati e le valutazioni raccolte dal Centro agroalimentare Roma (Car) che, in vista di un Natale che sarà per forza di cose diverso dal solito, ha voluto realizzare una “borsa della spesa” ad hoc per aiutare i cittadini nella scelta dei prodotti, salvaguardando il portafoglio ma senza rinunciare alle tradizioni più radicate. "A farla da padrone - si legge in una nota - sarà il prodotto italiano: per quanto riguarda la frutta, in particolare clementine e arance, per le quali ci si può orientare verso quelle di piccolo calibro, che sono molto succose e di ottimo gusto, ma che si trovano a prezzi più bassi rispetto a quelle di pezzatura medio grande, poiché generalmente il settore di maggior consumo è quello dei bar e delle mense. A queste si possono poi aggiungere anche fichi e frutta secca nazionale per tutti i gusti". (segue) (Com)