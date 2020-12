Milano: sindaco Sala, ambientalismo non è moda, è momento di avere coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io ormai penso che l'ambientalismo non sia una moda ma un sentimento che ha pervaso la nostra società. Le paure alla fine vanno affrontate con una risposta, non facendo finta che non esistano". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante una diretta sul sito del Corriere della Sera, esortando ad avere "coraggio" sulle scelte green. "Non dobbiamo continuare a ripetere uno slogan, ma dobbiamo dare concretezza. Nel piano aria e clima di Milano stiamo cercando di fare questo, anche con decisioni che possono essere controverse, ma che segnano il nostro percorso", ha osservato Sala, facendo l'esempio del divieto di fumo alle fermate degli autobus o allo stadio: "Non ce n'è: fa male alla salute, ma soprattutto - lo dice Arpa che fa riferimento alla Regione - è un veicolo che aumenta l'inquinamento". "Il tema più importante" su cui intervenire, secondo il sindaco di Milano, è quello della mobilità: "Credo - ha detto Sala - che qui il percorso deve farsi serrato, ma ci vogliono anche dei chili di buonsenso: se noi facessimo una battaglia senza oltranza contro le auto, fatta di soli divieti, sarebbe un errore. Però noi dichiamo ai cittadini che da un lato cerchiamo di dare loro altre opportunità, come per esempio il prolungamento delle metropolitane fuori dal perimetro di Milano, e dell'altro lato alla fine fra dieci anni voi volete ancora vedere macchine parcheggiate sui marciapiedi e che invadono la città o vogliamo insieme trovare una formula, che magari comporta sacrifici per tutti, ma che renda la città più vivibile? Perché tra dieci anni non possiamo scendere a un livello di eccellenza che è 40 auto ogni cento abitanti, come nelle città che noi oggi riteniamo essere un modello?". "Credo che sia il momento, utilizzando questa sensibilità sociale veramente diffusa che c'è, per avere coraggio", ha concluso il primo cittadino di Milano. (Rem)