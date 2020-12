Auto: l’Egitto considera l'istituzione di un fondo per incentivare l’industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto sta prendendo in considerazione l'istituzione di un fondo per incentivare le industrie ad alto vantaggio competitivo, principalmente il comparto automobilistico. Secondo Nivene Gamea, ministero dell'Industria e del Commercio, la strategia del governo mira a fornire “tutte le capacità necessarie per trasformare l'Egitto in un hub regionale per l'industria automobilistica, oltre ad attrarre più investimenti locali e stranieri in questo settore". All'inizio di luglio 2016, il governo ha approvato un disegno di legge per migliorare l'industria automobilistica in Egitto, con l'obiettivo di aumentare i componenti locali nell'industria automobilistica al 60 per cento entro in prossimi 6 anni. (Cae)