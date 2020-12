Russia: fonti stampa, abbattimento visoni danesi non apre opportunità per allevatori nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tracollo dell'industria delle pellicce di visone in Danimarca potrebbe non necessariamente portare ad un rafforzamento degli allevatori russi sul mercato globale, ormai saturo. È il parere espresso da esperti consultati dal quotidiano russo "Vedomosti", i quali suggeriscono che la fretta dei propri concorrenti di abbattere in massa i capi potrebbe tradire la necessità per i leader del mercato di distruggere stock in eccedenza di prodotto e salvare la redditività delle aziende. All'inizio di novembre 2020, si è appreso che una mutazione del coronavirus trasmissibile all'uomo era stata rilevata nei visoni degli allevamenti di animali da pelliccia in Danimarca. Dopo che diversi lavoratori operatori degli allevamenti avevano contratto il virus, presumibilmente da animali, le autorità danesi avevano decretato l'abbattimento completo della popolazione di visoni (17 milioni), chiudendo 1.100 allevamenti di animali da pelliccia in tutto il éaese. (segue) (Rum)