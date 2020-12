Russia: fonti stampa, abbattimento visoni danesi non apre opportunità per allevatori nazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli esperti del mercato delle pellicce intervistati da "Vedomosti", il rischio epidemico sarebbe solo un pretesto per risolvere il problema della sovrapproduzione. "In 15 anni, i prezzi mondiali dei prodotti dell'industria della pelliccia si sono dimezzati, toccando il fondo. Il visone è ora venduto alle aste per 15–25 euro a pelle. Non si può scendere oltre: i costi di produzione non sono coperti dai proventi delle vendite", ha spiegato Sergej Stolbov, presidente dell'Unione russa della pellicceria. Secondo i dati forniti dalla casa d'aste Saga Furs, nella stagione 2012-2013 la pelle di visone nordamericano costava 66,4 euro, mentre nel 2019-2020 è scesa a soli 15,1 euro, sullo sfondo di una generale contrazione della domanda di tutti i tipi di animali da pelliccia. Il calo della domanda di pellicce è dovuto a diversi fattori: i mutamenti climatici, con inverni più caldi anche nei paesi a latitudine elevata, i cambiamenti nello stile di vita degli abitanti delle città e nelle tendenze della moda, l'emergere di materiali high-tech, la pressione degli attivisti per i diritti degli animali. (segue) (Rum)