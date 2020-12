Russia: fonti stampa, abbattimento visoni danesi non apre opportunità per allevatori nazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla riduzione della domanda, secondo Saga Furs, dal 2015 al 2019, i danesi sono stati costretti a ridurre la loro produzione di visoni da 18 milioni a 11,5 milioni di pelli, a fronte dell'aumento del peso relativo della Cina nel mercato. Nella sola Russia nel 2019 le importazioni di abbigliamento in pelliccia sono ammontate a circa 200 milioni e sono aumentate del 53,1 per cento rispetto al 2016. I prodotti finiti cinesi rappresentano il 60-65 per cento delle importazioni. Secondo il ministero dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, le importazioni di visone danese sono diminuite del 55 per cento nello stesso periodo. Allo stesso tempo, la Danimarca controlla circa il 40 per cento del mercato mondiale delle materie prime per pellicce, il cui fabbisogno annuale è di 35-40 milioni di pelli. All'inizio del 2020, nei magazzini sono stati accumulati grandi volumi di materie prime e prodotti finiti, mentre nel primo trimestre la domanda si è ridotta di dieci volte. L'operazione di abbattimento di massa ha risolto il problema della sovrapproduzione, ritengono gli esperti di "Vedomosti" precisando che in caso di aumento della domanda, la popolazione può essere ripristinata in 2-3 anni. (Rum)