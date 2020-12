Polonia: capogruppo PiS, la sentenza sull'aborto sarà pubblicata a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Corte costituzionale polacca sull'aborto dello scorso 22 ottobre potrebbe essere pubblicata a gennaio. Lo ha detto Ryszard Terlecki, vicepresidente del Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia, e capogruppo di Diritto e giustizia (PiS). Indiscrezioni sulla possibile pubblicazione della sentenza a dicembre erano emerse una decina di giorni fa, ma le dichiarazioni di Terlecki spostano il termine più avanti. Nel frattempo, in un'intervista al quotidiano "Rzeczpospolita", il leader di PiS Jaroslaw Kaczynski ha fatto sapere che la proposta di legge del presidente Andrzej Duda sull'aborto non gode di una maggioranza di consensi all'interno del partito. La proposta di Duda prevede di consentire l'interruzione volontaria di gravidanza in caso di malformazioni letali del feto che ne determinino comunque la morte poco dopo il parto. Il governo ha pubblicato lo scorso primo dicembre una nota in cui spiegava che la pubblicazione della sentenza e delle relative motivazioni avrebbe consentito "di ridimensionare i dubbi dei cittadini sui motivi e sulle conseguenze giuridiche della decisione". Come faceva notare all'epoca "Rzeczpospolita", non c'è modo né di annullare la sentenza, né tanto meno di prorogare ulteriormente la mancata pubblicazione, benché il premier abbia aggirato queste regole e a detta di molti le abbia violate". (segue) (Vap)