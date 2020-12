Arabia Saudita: nuovo ceppo Covid, Riad blocca voli e chiude confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha interrotto i voli internazionali e sospeso l'ingresso attraverso i suoi confini terrestri e marittimi per una settimana a seguito della scoperta di un nuovo ceppo di coronavirus nel Regno Unito. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. “Il regno sospende temporaneamente tutti i voli internazionali, tranne casi eccezionali, per un periodo di una settimana, che potrà essere prolungato di un'altra settimana", riferisce l’agenzia di stampa saudita citando una nota del ministero dell’Interno saudita. "Anche l'ingresso nel regno attraverso valichi terrestri e i porti sarà sospeso per una settimana, con una proroga di un'altra settimana", conclude la nota. Il ministero dell’Interno, riferisce che la sospensione non si applica agli aerei internazionali attualmente nel regno, che potranno ripartire verso le rispettive destinazioni. In base alle direttive delle autorità di Riad, chiunque sia rientrato in Arabia Saudita da uno dei paesi europei o altri paesi in cui è stata identificata la nuova variante di coronavirus dopo l’8 dicembre sarà obbligato a trascorrere un periodo di auto-isolamento di due settimane dalla data di arrivo nel Regno, sottoponendosi a test ogni cinque giorni. Inoltre le autorità hanno imposto l’obbligo di test per le persone rientrate nel regno negli ultimi tre mesi. La decisione dell’Arabia Saudita avviene dopo che diversi paesi europei hanno vietato i viaggi dal Regno Unito in seguito all’annuncio da parte del governo di Londra della scoperta di un nuovo ceppo altamente contagioso di Covid-19. La scorsa settimana, l'Arabia Saudita ha dato il via a un programma di vaccinazione Covid-19 in tre fasi, dopo che le prime spedizioni del vaccino Pfizer-BioNTech sono giunge nel regno. Finora l'Arabia Saudita ha registrato oltre 361.000 nuovi casi di Covid-19, inclusi oltre 6.000 decessi, il dato più alto tra gli stati arabi del Golfo. (Res)