Ue: sindaco Sala su Recovery, soldi dati alle città sono messi in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dieci per cento delle risorse del Recovery fund vengano assegnate alle città metropolitane. A ribadire la richiesta è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite questa mattina di corriere.it insieme ai primi cittadini di Firenze e Varsavia, Dario Nardella e Rafal Trzaskowski. "Noi sindaci vogliamo incalzare il governo italiano affinché nell'utilizzo del Recovery fund stia in linea con quello che afferma poi in Europa: trasformazione ambientale e digitale. Stiamo chiedendo all'Europa che il dieci per cento dei fondi europei vadano direttamente sulle città metropolitane", ha ricordato Sala, spiegando che il primo motivo della richiesta è che "i nostri Paesi spesso non hanno strutture e abitudini per saper gestire così importanti flussi. Penso che il nostro Paese centralmente investa 20-30 miliardi all'anno e quindi pensate alla difficoltà di progettare gare e gestire i lavori per spendere quei soldi lì. Quando ne arrivano duecento come fanno? Quindi è naturale dare un po' di delega alle città". "In secondo luogo - ha proseguito il sindaco di Milano - perché noi siamo sul territorio, sappiamo le esigenze della città, i nostri cittadini ci spingono a fare in fretta, quindi io penso che i soldi dati a noi siano messi in sicurezza. Questo è un motivo per cui le città insieme si stanno muovendo anche verso la commissione europea". (Rem)