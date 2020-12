Iran: Ue, partecipanti a Jcpoa disponibili ad affrontare positivamente ritorno Usa in accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti al Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) riconoscono la prospettiva di un ritorno degli Stati Uniti all'accordo sul nucleare iraniano e sottolineano la loro disponibilità ad affrontare positivamente la questione in uno sforzo congiunto. E' quanto si legge nella dichiarazione ministeriale congiunta sul Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) rilasciata dopo la riunione in video conferenza dell'E3 / Ue + 2 (Cina, Francia, Germania, Federazione Russa, Regno Unito e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell) e l'Iran, i partecipanti al piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), meglio noto come accordo sul nucleare iraniano firmato nel luglio 2015 a Vienna e da cui gli Stati Uniti sono usciti in modo unilaterale nel maggio 2018. La riunione era presieduta dall'Alto rappresentante Borrell. I partecipanti al Jcpoa hanno ribadito il loro impegno a preservare l'accordo e hanno sottolineato i loro rispettivi sforzi al riguardo. Hanno discusso del fatto che la piena ed efficace attuazione del Jcpoa da parte di tutti rimane cruciale e hanno discusso della necessità di affrontare le sfide dell'attuazione in corso, anche sulla non proliferazione nucleare e sulla revoca delle sanzioni. I ministri hanno sottolineato l'importante ruolo dell'Agenzia internazionale dell'Energia atomica (Aiea) come unica organizzazione internazionale imparziale e indipendente incaricata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di monitorare e verificare l'attuazione degli impegni di non proliferazione nucleare ai sensi del Jcpoa. Hanno sottolineato l'importanza di una cooperazione continua in buona fede con l'Aiea. I ministri hanno ricordato che il Jcpoa, come approvato dalla risoluzione 2231 del 2015 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rimane un elemento chiave dell'architettura globale di non proliferazione nucleare e un risultato significativo della diplomazia multilaterale che contribuisce alla sicurezza regionale e internazionale. I ministri hanno ribadito il loro profondo rammarico per il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo. Hanno sottolineato che la risoluzione 2231 rimane pienamente in vigore. I ministri hanno convenuto di proseguire il dialogo per garantire la piena attuazione del Jcpoa da tutte le parti. I ministri hanno riconosciuto la prospettiva di un ritorno degli Stati Uniti al Jcpoa e hanno sottolineato la loro disponibilità ad affrontare positivamente la questione in uno sforzo congiunto. (Beb)