I fatti del giorno - Italia (2)

- Recovery: Bonafede, no a sterili polemiche, danneggiano il Paese - L’iniziativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte di convocare le singole delegazioni delle forze politiche di maggioranza sul Recovery plan "è ottima. Questo pomeriggio, la prima a essere ascoltata sarà la delegazione del Mocimento cinque stelle", scrive su Facebook il ministro della Giustizia e capoo delgazione M5s. "Come sempre, ci confronteremo in maniera costruttiva, nella consapevolezza che il Recovery plan rappresenta un’occasione da non sprecare. L’Italia si prepara ad affrontare un Natale molto difficile e dobbiamo continuare a lavorare per rispondere coi fatti alle sfide che abbiamo davanti. E' questo - conclude Bonafede - che i cittadini si aspettano da noi, non sterili polemiche che rischiano soltanto di danneggiare il Paese". (segue) (Rin)