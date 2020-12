I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Famiglia: Istat, calo delle nascite riguarda anche i primi figli - La fase di calo della natalità avviatasi nel 2008 si ripercuote anche sui primi figli: nel 2019 sono 200.291 (-29,5 per cento sul 2008) e rappresentano il 47,7 per cento del totale dei nati.Complessivamente i figli di ordine successivo al primo sono diminuiti del 25 per cento nello stesso arco temporale. Così l'Istat nella nota relativa a natalità e fecondità della popolazione residente. La forte contrazione dei primi figli rispetto al 2008 interessa tutte le aree del Paese, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano che,al contrario, presenta un aumento (+1,7 per cento). La diminuzione dei primi figli rispetto al 2008 è superiore a quella riferita a tutti gli ordini di nascita in quasi tutte le regioni italiane del Nord e del Centro, a testimonianza della difficoltà che hanno le coppie, soprattutto le più giovani, nel formare una nuova famiglia con figli; problematica un po’ diversa rispetto all’inizio del millennio, quando la criticità riguardava soprattutto il passaggio dal primo al secondo figlio. I primi figli si sono ridotti soprattutto al Centro (-34,4 per cento): Umbria (-36,7 per cento), Marche (-35,6 per cento), Toscana (-34,7 per cento) e Lazio (-33,6 per cento). Anche le regioni del Nord registrano diminuzioni significative: Liguria (-35,6 per cento), Valle d’Aosta (-34,9 per cento), Piemonte (-34,8 per cento), Friuli-Venezia Giulia (-34,1 per cento), Veneto (-33,6 per cento), Emilia-Romagna (-33 per cento) e Lombardia (-30 per cento). (segue) (Rin)