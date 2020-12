I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legge Bilancio: Patuanelli, superbonus 110 per cento migliorato e prorogato al 2022 - I numeri registrati dal superbonus 110 per cento nelle prime due settimane di dicembre "mostrano una crescita esponenziale degli interventi: circa 700 per quasi 100 milioni di crediti d’imposta prenotati". Lo rileva su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "L’Italia si sta lentamente riempiendo di cantieri 110 per cento, e la cosa che fa più piacere è che questi cantieri sono disseminati in ogni zona della Penisola in modo uniforme. Al momento, le Regioni in cui hanno preso il via la maggior parte delle ristrutturazioni sono Sicilia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Ma anche Puglia, Toscana e Campania fanno registrare numeri importanti". (Rin)