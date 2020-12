Napoli: Sarracino (Pd), per la città serve alleanza di Governo, Bassolino? Non è utile spaccare centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto ottimista rispetto a 5 e 10 anni fa quando Pd e centrosinistra erano litigiosi. Ora siamo in un quadro politico tranquillo". Lo ha dichiarato il segretario del Pd provinciale Marco Sarracino intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sulle prossime elezioni amministrative a Napoli Sarracino ha sottolineato: "La scorsa settimana abbiamo convocato un tavolo per la legge speciale su Napoli e per il Recovery Fund. Lo schema della coalizione è quello di ricostruire l'alleanza che governa il Paese anche nei territori e nella città. I cittadini chiedono proprio questo, si domandano perché a livello nazionale c'è una coalizione e poi a livello locale no. In un momento come questo il Governo non ha bisogno di una crisi ma di rodarsi meglio. Possiamo arrivare uniti alle amministrative".Sugli sviluppi degli accordi in ambito nazionale il segretario dem ha rilanciato: "Napoli può essere un esperimento nazionale ancora una volta. Lo abbiamo fatto nei comuni della provincia con risultati positivi. Se non ci sono le condizioni a Milano e Roma, qui possiamo farlo. Rivendico l'autonomia dei partiti a livello locale con la collaborazione del partito nazionale. Non faccio il toto-nomi ma va detto che la qualità delle persone è molto elevata anche nel centrodestra". Infine, su eventuali divisioni nel centrosinistra Sarracino ha chiosato: "Non so se Bassolino sia in campo o meno, ma farò di tutto perché le forze di centrosinistra siano unite. Io penso alla città che si riconosce nei valori del centrosinistra". (Ren)