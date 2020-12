Maltempo: Conte, pronta risposta a richiesta stato emergenza Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già in queste ore il capo dipartimento Angelo Borrelli sta avviando le verifiche per rispondere quanto prima alla richiesta" di stato d’emergenza per la regione Emilia Romagna a seguito delle piogge dei mesi scorsi, "in modo di poter procedere a deliberare lo stato d’emergenza entro la fine dell’anno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in video all’inaugurazione del Data center Modena innovation hub. (Rin)