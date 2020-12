Recovery: Conte, non possiamo permetterci ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla definizione del Recovery plan "non possiamo permetterci ritardi e distrazioni ed quindi abbiamo una tabella di marcia fittissima". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in video all’inaugurazione del Data center Modena innovation hub. "Oggi - ha aggiunto - riprendiamo gli incontri con le forze politiche per arrivare nei prossimi giorni alla necessaria sintesi, che deve essere efficace". (Rin)