Spagna: sondaggio, Psoe si conferma primo partito ma Pp e Vox riducono distanza

- Se in Spagna si andasse al voto oggi, il Partito socialista operaio (Psoe) del primo ministro, Pedro Sanchez, vincerebbe le elezioni con il 29,5 per cento dei consensi, ma la distanza con il Partito popolare (Pp) al 19,2 per cento si assottiglierebbe di circa un punto rispetto al mese scorso. È quanto emerge del barometro del Centro di ricerca sociologica (Cis) pubblicato oggi, il quale evidenzia una crescita di otto decimi del partito di estrema destra Vox (14 per cento) che si consolida come terza forza del Parlamento. Mentre Unidas Podemos (10,8 per cento), principale alleato di governo, continua nella sua fase discendente con la con la perdita di tre decimi rispetto a novembre. L'indagine è stata effettuata nei giorni immediatamente successivi all'approvazione della legge di bilancio da parte del Congresso dei deputati e caratterizzati anche dalla grave crisi migratoria nelle Isole Canarie e dal duro dibattito sulla riforma del Consiglio generale della Magistratura (Cgpj) in un clima di forti tensioni tra maggioranza ed opposizione.(Spm)