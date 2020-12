Covid: Fontana, per ora in Lombardia nessun virus modificato, ma siamo pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ora in Lombardia non abbiamo individuato alcun virus modificato" . Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la conferenza stampa di fine anno. Ieri il ministro mi ha telefonato e mi ha chiesto che si potessero porre in essere una serie di interventi per tutelare la popolazione dalla possibilità che arrivassero da Londra persone portatrici del virus, e noi ci siamo immediatamente dati da fare e abbiamo realizzato quanto necessario, però siamo assolutamente pronti a rispondere a ogni emergenza se dovesse verificarsi".(Rem)