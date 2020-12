Difesa: Putin, Usa non hanno risposto alle proposte di estendere nuovo Trattato Start (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione il presidente russo ha inoltre dato incarico all'esecutivo di portare all'88 per cento entro il prossimo anno la quota di armi moderne nelle forze di deterrenza nucleare, al fine di stare al passo con i cambiamenti tecnologici in atto. "A metà di dicembre 2020, la quota di armi e attrezzature moderne nell'esercito russo in generale è già superiore al 70 per cento e nelle forze nucleari dell'86 per cento", ha affermato il capo dello Stato. Il presidente russo ha incaricato di concentrarsi sullo sviluppo di tutti i componenti della triade nucleare. "Mantenere un'elevata prontezza al combattimento delle forze nucleari, lo sviluppo di tutti i componenti della triade nucleare, è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza del nostro Paese e mantenere la parità strategica nel mondo", ha dichiarato inoltre il capo dello Stato. (segue) (Rum)