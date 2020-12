Difesa: Putin, Usa non hanno risposto alle proposte di estendere nuovo Trattato Start (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin ha anche osservato che le forze armate russe devono essere pronte a rispondere prontamente al dispiegamento di missili intermedi e a corto raggio vicino ai confini della Federazione Russa. "È altrettanto importante rafforzare il potenziale delle forze deterrenti non nucleari, principalmente armi di alta precisione. Non intendiamo produrre e dispiegare missili a medio e corto raggio nella parte europea della Russia e in altre regioni del paese. Ma dobbiamo essere pronti a rispondere prontamente al dispiegamento di armi simili da parte dei paesi occidentali vicino ai nostri confini", ha sottolineato il capo dello stato. (Rum)