Difesa: Spagna, ad Indra contratto da 111 milioni per equipaggiare 23 elicotteri NH90

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Indra si è aggiudicata un contratto da 111 milioni di euro per i prossimi 7 anni con il ministero della Difesa di Madrid per equipaggiare 23 elicotteri NH90 con sistemi elettronici di difesa avanzati per rafforzare la sicurezza dei velivoli e dell'equipaggio nel corso delle operazioni. Indra equipaggerà le versioni Gspa e Mspt dell'elicottero NH90 con sistemi innovativi come il controllore di suite potenziato (EW Manager), un allarme radar di nuova generazione (Rwr Alr-400Fd) completamente digitalizzato e in grado di coprire istantaneamente l'intera larghezza di banda, e un sistema di contromisura a infrarossi Dircm InShield, che proteggerà il velivolo dai missili a guida termica terra-aria. Secondo quanto riferito in una nota, Indra fornirà anche tutti gli altri elementi elettronici di difesa, compresi i sensori di allarme missilistico e laser e il sistema per eludere gli attacchi, nonché le relative attrezzature di test e di supporto a terra. La capacità degli elicotteri NH90 di volare a bassa velocità e di atterrare praticamente ovunque dà loro un importante vantaggio operativo, ma li rende anche particolarmente vulnerabili agli attacchi. "La nostra tecnologia proteggerà la piattaforma e il suo equipaggio da una nuova generazione di minacce più avanzate e difficili da rilevare, migliorando la loro sopravvivenza", ha evidenziato Indra. (Spm)