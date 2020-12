Spagna: legge eutanasia riaccende il dibattito in un Paese convintamente favorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 17 dicembre il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato una storica legge che regolerà l'esercizio del diritto all'eutanasia con con 198 voti a favore, 138 contrari (il Partito popolare e Vox) e 2 astensioni. La norma dovrà ora passare solo attraverso l'approvazione del Senato senza alcuna difficoltà ed entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, che si stima giungerà nell'aprile-maggio del 2021. La Spagna è diventata così il sesto Paese al mondo ad aver legiferato in materia, dopo Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Canada e Colombia. La legge è stata inevitabilmente accompagnata da un intenso dibattito politico, come sempre avviene quando si affrontano questioni etiche tanto delicate ma sulla quale la società spagnola sembra avere da tempo le idee piuttosto chiare. Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos del novembre 2018, più di 8 cittadini su dieci (l'85 per cento) avevano dichiarato di essere a favore della sua regolamentazione e di questi il 49 per cento si erano detti "totalmente favorevoli", contro appena il 15 per cento di contrari, e di questi solo l'8 per cento "convintamente". Il sondaggio aveva evidenziato, inoltre, che anche i cittadini che si riconoscevano in un partito conservatore come il Partito popolare (Pp) o Ciudadanos, avevano mostrato un netto sostegno alla regolamentazione dell'eutanasia, rispettivamente l'89 per cento ed il 74 per cento. (segue) (Spm)