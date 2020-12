Spagna: legge eutanasia riaccende il dibattito in un Paese convintamente favorevole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha definito la legge "una richiesta trasversale della società", evidenziando come il sostegno ottenuto in Aula è andato al di là delle "differenze ideologiche" dimostrando che la Spagna è una società "democratica e matura". Se il Partito popolare e Vox hanno sempre contestato questa legge, insieme alle associazioni ultra-cattoliche definendola "radicale" e accusando i gruppi parlamentari favorevoli di promuovere "la cultura della morte", la leader del partito di destra Ciudadanos, Ines Arrimadas, nel corso del suo intervento al Congresso dei deputati ha espresso efficacemente l'orientamento maggioritario nell'elettorato conservatore moderato spagnolo affermando che "è un "onore sostenere una legge che influenzerà direttamente la vita delle persone e che si è opposta ai dibattiti sterili in cui il Congresso è abituato a rimanere impigliato". La sua approvazione è stata commentata diffusamente dai principali quotidiani nazionali facendo emergere con chiarezza i nodi etici a cui la depenalizzazione dell'eutanasia ha dato una risposta efficace o, al contrario, volutamente omesso. Il quotidiano progressista "El Pais" nell'editoriale "Avanzamento sociale", l'ha definita "una grande notizia non solo in termini di diritti dei cittadini, ma anche perché pone la Spagna ancora una volta in prima linea nelle conquiste sociali" dimostrando la capacità di raggiungere accordi politici trasversali, al di là dei blocchi ideologici. All'accusa di favorire la "cultura della morte", la nuova legge "contiene diversi freni in quanto il paziente in questione dovrà confermare la sua volontà almeno quattro volte e una commissione valuterà le richieste, oltre ai medici stessi" e prevede, inoltre, la possibilità per i medici di appellarsi all'obiezione di coscienza. "La capacità di fare un patto è degna di essere celebrata, come lo è, soprattutto, l'avanzamento sociale che salverà le sofferenze dei malati che lo richiedono o lo hanno richiesto prima della loro inabilitazione. Perché sia l'eutanasia che il suicidio assistito saranno diritti, non obblighi", ha concluso "El Pais". (segue) (Spm)