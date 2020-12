Spagna: legge eutanasia riaccende il dibattito in un Paese convintamente favorevole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano liberale "El Mundo" ha commentato invece la legge dando voce ad opinioni divergenti. Nell'articolo "La vita non può essere sottomessa ad un dibattito" si afferma che "la fretta di Pedro Sanchez (il primo ministro) è, come sempre, dovuta al settarismo e alle tattiche a breve termine" con l'obiettivo di dare priorità a "leggi divisive che mettono all'angolo il Pp e permettono alla maggioranza di governo di assumere il monopolio del progresso morale". Con questa legge, per la prima volta nel sistema spagnolo, "la vita non è più un bene giuridico supremo e ammette la sua divisione tra dignitoso e indegno. Una distinzione che non può mai essere fatta dallo Stato, ma solo dalla sovranità dell'individuo". Una visione condivisa dal giornalista Santiago Gonzalez che ne "La dolce morte" ha evidenziato come la maggioranza che ha approvato la legge "ha applaudito con entusiasmo, come se avesse fatto dell'eutanasia non un diritto ma un sacramento. Gli appassionati non considerano mai i punti intermedi". In merito alle garanzie che la legge contemplerebbe, secondo Gonzalez non è stata presa in considerazione "la posizione contraria del Comitato di bioetica, che è un organo governativo, né delle riserve dell'Onu nei confronti dei disabili, né dell'invocazione delle associazioni mediche al loro codice etico. E non si parla nemmeno di confessioni religiose". (segue) (Spm)