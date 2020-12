Spagna: legge eutanasia riaccende il dibattito in un Paese convintamente favorevole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre sempre dalle colonne de "El Mundo", Antonio Lucas ha difeso convintamente la bontà della legge. "C'è un principio di vita che non può essere cancellato da una religione, da un fanatismo. La vita umana ha un significato quando è vissuta umanamente, al di là del funzionamento biologico del corpo. Lo stadio finale di alcune malattie incurabili è pieno di indegnità. Non c'è nessun dio che possa prescrivere di continuare a soffrire", ha scritto. Lucas ha sottolineato che "il crimine è prolungare l'agonia di chi non vuole soffrire. Sembra ovvio, ma è stato difficile toglierlo di mezzo in un paese di maschere". Il quotidiano conservatore "Abc" si è invece schierato convintamente contro la depenalizzazione dell'eutanasia nell'editoriale "La morte non può essere un diritto", attaccando duramente la legge e evidenziando come "permetterà una nuova forma di morte volontaria, insieme all'aborto. Non sono leggi che meritano un applauso, perché i loro equilibri si misurano con la morte, a meno che la loro approvazione non sia considerata una vittoria ideologica per quei gruppi politici che vogliono imporre un sistema di valori, o svalutare, la società". Se la Spagna, con questa legge, secondo i suoi sostenitori, "sarà alla testa dell'Europa" per quanto riguarda l'eutanasia, continuerà "a rimanere indietro nelle cure palliative, che sono, secondo il Comitato di bioetica e le associazioni mediche, un'alternativa a questa fine della vita e che dovrebbe essere un diritto dei cittadini". (segue) (Spm)