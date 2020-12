Spagna: legge eutanasia riaccende il dibattito in un Paese convintamente favorevole (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abc" ha sottolineano che oggi sei pazienti su dieci non hanno accesso a queste cure, che, secondo i sostenitori delle cure palliative "aumenta la sopravvivenza, migliora la qualità della vita del paziente e, a lungo termine, rappresenta addirittura un risparmio per il sistema Sanitario nazionale". Per il quotidiano conservatore "un sistema nazionale efficiente di cure palliative è un'alternativa etica fattibile che il governo e i suoi partner hanno preferito dimenticare quando hanno optato per la scorciatoia dell'eutanasia". Chiamare, dunque, l'eutanasia un diritto "è una grande bugia" in quanto la morte "è la negazione di qualsiasi diritto fondamentale, a partire dal diritto alla vita, che è sancito dalla Costituzione come un fondamentale". Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia" l'importanza delle cure palliative come valida alternativa all'eutanasia è stata rimarcata dalla Chiesa spagnola e da importanti associazioni cattoliche. "La pandemia ci porta ogni giorno notizie di morti. E paradossalmente, in questo contesto, la porta si apre a più morti con l'approvazione della legge sull'eutanasia. Dovrebbe essere piuttosto il momento di parlare della vita e non di regolare la morte", ha affermato Jaume Castro, capo della comunità di San Egidio di Barcellona, esprimendo preoccupazioni sul fatto che la depenalizzazione possa "aprire una porta all'incertezza, non solo tra gli anziani, ma anche tra i più deboli, i poveri o coloro che sono soli". Mentre la Conferenza Episcopale Spagnola (Cee) ha affermato che "la vita è un dono e l'eutanasia è un fallimento" e questa legge "stabilisce una rottura morale" nelle finalità dello Stato e della professione medica il cui dovere è quello di prendersi cura della vita". (Spm)