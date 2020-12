Italia-Albania: sottoscritta dichiarazione d'intenti per cooperazione tra polizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Franco Gabrielli ha sottoscritto in data 17 dicembre una dichiarazione d’intenti fra il Dipartimento della pubblica sicurezza e la Direzione generale della polizia di stato della Repubblica di Albania che il suo collega albanese, Ardi Veliu, aveva siglato a Tirana lo scorso 10 dicembre. Lo riferisce un comunicato stampa. Sotto il profilo operativo, si tratta di un altro importante risultato nel lungo e consolidato rapporto di collaborazione con il Paese delle Aquile e consentirà la costituzione di un tavolo tecnico permanente tra i due Capi della Polizia, dedicato alle tematiche strategiche in materia di lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico. L’istituendo tavolo tecnico, fortemente voluto anche dall’ambasciatore d’Italia a Tirana, Fabrizio Bucci, sarà la sede opportuna sia per condividere le nuove esigenze operative sia per approfondire le questioni irrisolte e le iniziative da sviluppare, aggiungendosi alla nutrita schiera di strumenti attraverso i quali rafforzare la già eccellente cooperazione bilaterale di polizia. (segue) (Com)