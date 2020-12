Sanità: al Papa Giovanni di Bergamo il “Premio idea” di Lean Healthcare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto per rendere ancora più efficiente il percorso di ospedalizzazione in emergenza urgenza, riducendo il tempo che trascorre tra la decisione del medico in Pronto soccorso di disporre il ricovero in un reparto ospedaliero e l'arrivo effettivo del paziente al letto di degenza. Questa l'idea progettuale che è stata illustrata nella fase finale del Lean Healthcare & Lifescience Award 2020 e che è valsa al Papa Giovanni XXIII di Bergamo il premio per la miglior idea nell'ambito dei percorsi in emergenza urgenza. Ottimizzare i tempi di processo per il trasferimento interno aumenta la sicurezza per il paziente. E riduce i rischi di un peggioramento della prognosi. Il progetto, presentato tra i progetti finalisti per la sezione delle migliore idee progettuali, è stato messo a punto in team tra professionisti medici e infermieri di diverse strutture e funzioni del Papa Giovanni: Pronto soccorso, Direzione medica, Direzione delle professioni sanitarie e sociali, Bed management. Per un'analisi dei percorsi e dei processi sono stati coinvolti due reparti-pilota: Medicina, per il paziente con insufficienza respiratoria e cardiopatia, e Cardiologia, per il paziente con sindrome coronarica acuta. Fondamentale per l'elaborazione del progetto è stato il ricorso all'approccio del Lean management. A partire dall'analisi dei dati di ricovero si sono ricostruiti i percorsi, le possibili criticità da risolvere e le idonee contromisure da adottare. (segue) (Com)