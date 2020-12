Sanità: al Papa Giovanni di Bergamo il “Premio idea” di Lean Healthcare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto ha inizio quando il medico in Pronto soccorso decide che si rende necessario il ricovero, per iniziare un percorso di cura, in vista di un'operazione urgente oppure per un approfondimento diagnostico. Al Papa Giovanni è stata introdotta un ruolo di coordinamento tra i servizi di emergenza-urgenza ed i reparti di tutto l'Ospedale. Si tratta del 'bed management': un team, costituito da un medico e un coordinatore infermieristico, che svolge un ruolo cruciale per permettere di ridurre i tempi di attesa di ricovero, quello che in gergo tecnico si chiama 'boarding'. Come in una partita a scacchi, il bed manager, supportato dai coordinatori infermieristici e dai medici individuati come riferimento per i ricoveri in ogni reparto dell'Ospedale, deve aver chiaro il quadro completo in ogni momento ed in tempo reale. Quali letti si liberano in ciascun reparto, quali rimarranno occupati, quali le possibilità per ottimizzare e sincronizzare i ricoveri, per ridurre i tempi morti e i letti vuoti. Il tutto deve girare come un meccanismo sincronizzato, all'insegna dell'efficienza, che in sanità non è mai solo un abbattimento dei costi. È anche e soprattutto sinonimo di sicurezza per il paziente e di possibilità di migliorare la prognosi. (segue) (Com)