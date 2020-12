Sanità: al Papa Giovanni di Bergamo il “Premio idea” di Lean Healthcare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i medici, gli infermieri e il personale delle strutture che hanno collaborato al progetto. Il modello che hanno elaborato servirà per migliorare l'efficienza dei percorsi di ricovero – ha affermato il direttore sanitario Fabio Pezzoli -. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi per i pazienti e tutelare soprattutto per loro la sicurezza e gli esiti del percorso di cura. Di riflesso ci attendiamo un miglioramento per i processi lavorativi dei nostri medici ed infermieri e, con la riduzione delle inefficienze del sistema, anche un'ottimizzazione dei costi di gestione, quindi di spesa pubblica". La competizione di idee, giunta alla sua terza edizione, premia i migliori progetti di innovazione digitale, organizzativa e di processo in ambito socio sanitario ed è aperto alla partecipazione di tutte le aziende pubbliche e private dei settori Healthcare, Pharma e Medical Device. L'evento è organizzato da Fiaso, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Università di Siena, Telos Management Consulting, Federsanità Anci e Aiop Associazione Italiana Ospedalità Privata. (Com)