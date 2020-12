Covid: Egitto, registrati 664 nuovi casi e 28 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha registrato nelle ultime 24 ore 664 nuovi casi di Covid-19 portando il totale dall’inizio della pandemia a 125.555 contagi. Secondo quanto riferisce una nota del ministero della Salute egiziano, nelle ultime 24 sono stati registrati anche 28 decessi che portano il totale a 7.098. Intanto, secondo quanto annunciato dal consigliere del ministero della Salute per gli affari della ricerca, Noha Assem, entro pochi giorni inizierà in Egitto la somministrazione del nuovo vaccino Sinopharm, prodotto in Cina, contro il coronavirus. In base a quanto riportato dal consigliere del ministero della Salute in un’intervista trasmessa sull’emittente “Al Hayat”, è avvenuto in questi giorni un importante incontro con i dirigenti del suo dicastero per organizzare le procedure di vaccinazione. (Cae)