Romania: continuano commemorazioni della Rivoluzione anticomunista del 1989

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania continuano, nonostante la pandemia, le manifestazioni commemorative degli "eroi" della Rivoluzione anticomunista del dicembre 1989. Scoppiata il 16 dicembre a Timisoara (ovest del Paese) la Rivoluzione si estese il 21 dicembre 1989 nella capitale Bucarest e in altre grandi città del Paese, culminando il 22 dicembre con la fuga del dittatore Nicolae Ceausescu dalla sede del comitato centrale del partito comunista, preso d'assalto da centinaia di migliaia di protestatari contro il regime. Catturato e sottoposto a un processo sommario, Ceausescu è stato giustiziato il 25 dicembre, in una caserma di Targoviste (sud del Paese). La Romania è stata l'unico Paese dell'Europa centro-orientale in cui il crollo del regime comunista è avvenuto con spargimento di sangue. Oltre 1.100 persone sono state uccise, più di 3.000 ferite, mentre alcune centinaia sono state fermate illegalmente e torturate. (Rob)