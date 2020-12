Slovacchia: vicepresidente Parlamento, i confini dell'area Schengen vanno protetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proteggere i confini esterni dell'area Schengen è importante. Lo ha detto il vicepresidente del Parlamento della Slovacchia, Juraj Blanar, in occasione del 13mo anniversario dell'ingresso di Bratislava nei relativi accordi. "Il 21 dicembre del 2007 siamo diventati parte dello spazio Schengen, il che ci ha consentito di viaggiare tra gli Stati membri senza passaporto e senza controlli non necessari. Abbiamo fatto l'abitudine a questa cosa, dandola per scontata", ha detto Blanar, ricordando che questo passaggio è avvenuto quando governava il suo partito, Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd). Il vicepresidente del Parlamento ha richiamato l'attenzione sui rischi posti dall'immigrazione e dalle minacce ai confini dello spazio Schengen. Per questo motivo sottolinea la responsabilità di difenderli "per preservare la libertà di movimento al loro interno". (Vap)