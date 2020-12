Kenya-Somalia: crisi diplomatica, presidenti Kenyatta e Farmajo concordano di avviare colloqui su pressione Ua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A far precipitare la situazione fra Kenya e Somalia è stata la visita a Nairobi del presidente dell’autoproclamata repubblica del Somaliland, Muse Bihi Abdi, che è stato ricevuto dal presidente keniota Uhuru Kenyatta con il quale ha siglato una serie di accordi che le autorità di Mogadiscio guardano come il fumo negli occhi, dal momento che non riconoscono l’indipendenza del Somaliland e, di conseguenza, vengono visti come una intollerabile provocazione. In base agli accordi siglati, il Kenya aprirà un consolato ad Hargheisa (capitale del Somaliland) entro la fine di marzo, mentre le autorità dell’autoproclamata repubblica eleveranno al rango di consolato lo status del già esistente ufficio di collegamento in Kenya. I due leader hanno inoltre convenuto che, sempre entro fine marzo, la compagnia Kenya Airways volerà direttamente da Nairobi ad Hargeisa. In seguito all'incontro Kenyatta-Bihi Abdi, la risposta del governo della Somalia è stata dura ed immediata: a tutti i diplomatici in Kenya è stato ordinato di rientrare con effetto immediato, mentre ai diplomatici kenioti in Somalia è stato intimato di lasciare il Paese entro sette giorni. "La Somalia ha preso questa decisione dopo l'ultima palese interferenza del Kenya negli affari interni della Somalia. L'attuale leadership del Kenya ha sempre voluto creare problemi in Somalia", ha detto il ministro dell'Informazione, Osman Dube, in un discorso trasmesso in diretta televisiva. (segue) (Res)