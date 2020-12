Kenya-Somalia: crisi diplomatica, presidenti Kenyatta e Farmajo concordano di avviare colloqui su pressione Ua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Nairobi, da parte loro, hanno negato ogni accusa e anzi il portavoce del governo di Nairobi, Cyrus Oguna, ha affermato che è stato istituito un comitato per risolvere le divergenze con Mogadiscio. Non è la prima volta che i due Paesi arrivano ai ferri corti dal punto di vista diplomatico: già il mese scorso, infatti, le autorità di Mogadiscio hanno espulso l'ambasciatore keniota in Somalia e richiamato quello somalo da Nairobi per via di presunte interferenza negli affari interni e politici della Somalia. In un simile contesto, è notizia di ieri che truppe dell'Esercito nazionale somalo (Sna) sono state posizionate al confine con il Kenya, stando a quanto riferisce il quotidiano keniota "Nation Africa", che cita testimonianze di residenti locali secondo cui militari somali sono stati schierati nell'area al confine con la contea keniota di Mandera. La mossa, confermata da un alto ufficiale della sicurezza di Mandera, ha spinto secondo la fonte decine di abitanti a lasciare le loro case. Al centro delle tensioni fra Kenya e Somalia c’è, in particolare, la questione che riguarda lo status amministrativo che riguarda la regione somala dell’Oltregiuba, al confine con il Kenya e che Nairobi considera da sempre un suo protettorato “de facto”, oltre che come una sorta di area cuscinetto in funzione anti-al Shabaab. Nella regione sono inoltre presenti truppe keniote inquadrate nella missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom). (segue) (Res)