Kenya-Somalia: crisi diplomatica, presidenti Kenyatta e Farmajo concordano di avviare colloqui su pressione Ua (4)

- In tal senso, poche settimane fa il presidente dell’Oltregiuba, Ahmed Madobe, ha minacciato di boicottare le prossime elezioni generali in Somalia fino a quando l'esercito federale non ritirerà le sue truppe dalla regione di Ghedo, nell’Oltregiuba, e questa non verrà restituita alla sua amministrazione. Madobe ha quindi accusato il presidente somalo Abdullahi Mohamed “Farmajo” di aver violato l'accordo pre-elettorale firmato a settembre che prevede, tra le altre cose, proprio il ritiro delle truppe somale dal territorio di Ghedo e la restituzione di alcune proprietà amministrative al governo di Chisimaio, la capitale regionale: tutte richieste che la Somalia considera frutto delle pressioni che il Kenya continua ad esercitare sulle autorità dell’Oltregiuba affinché respinga l’accordo elettorale. In precedenza, le relazioni fra Kenya e Somalia si erano inasprite in seguito alla vicenda dell'ex ministro della Sicurezza dell'Oltregiuba, Abdirashid Janan, evaso di prigione a Mogadiscio dopo l'arresto avvenuto nell’agosto 2019 e da allora ricercato con l'accusa di violazione dei diritti umani. All'inizio di febbraio la polizia somala ha richiesto un mandato di arresto internazionale a carico dell'ex ministro, che secondo le informazioni di intelligence è arrivato prima nella città di Beled Hawo, principale polo commerciale della regione di Ghedo, per poi rifugiarsi oltre il confine, in Kenya. Oltre a ciò, Nairobi offre la propria protezione al governo dell’Oltregiuba – non riconosciuto da Mogadiscio – anche per poter controllare i giacimenti di idrocarburi che si trovano tra le acque territoriali somale e keniote. Giacimenti che sono stati oggetto di una crisi diplomatica internazionale tra Somalia e Kenya nata nel 2011 e tutt’ora irrisolta, e che prima di oggi ha rischiato di far precipitare i due Paesi in uno scontro militare nel settembre 2015, salvo poi rientrare dopo che nel maggio 2016 il governo somalo è riuscito ad ottenere il consenso delle Nazioni Unite ad arbitrare la disputa relativa ai giacimenti petroliferi e gas naturali situati nelle acque territoriali somale e rivendicati dal Kenya. (Res)