Legge Bilancio: Giacomoni, prosegue impegno FI per far decollare Pir alternativi

- Prosegue "con successo la battaglia di Forza Italia, con i colleghi della commissione Finanze, per detassare i risparmi che vengono investiti nella crescita. Questa è la strada giusta per sostenere le nostre imprese e la il tessuto economico e sociale del Paese. Per questo andremo avanti con le nostre idee e le nostre battaglie, fino ad arrivare all'istituzione del Fondo sovrano italiano". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, firmatario di un emendamento alla manovra, approvato dalla commissione Bilancio di Montecitorio, per il quale se i Pir alternativi, sottoscritti nel 2021, tra 5 anni saranno in perdita, parte di essa si potrà scaricare in detrazione. "Questo - spiega Giacomoni - avrà un costo a partire dal 2027 ma ha un effetto di lancio immediato sul mercato per questi strumenti di risparmio e crescita".(Com)