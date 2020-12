Scuola: Figliomeni (Fd'I), Raggi ritiri graduatorie su nidi e strutture infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la seduta della commissione Trasparenza di Roma, che si è riunita venerdì scorso, dedicata alle graduatorie di insegnanti ed educatrici degli asili nido di Roma, il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, ha "predisposto un'interrogazione urgente al sindaco con una richiesta di accesso agli atti al fine di conoscere la documentazione su cui si è basata la strampalata graduatoria che ha fatto infuriare le educatrici degli asili nido, oltre che le insegnanti delle scuole dell’infanzia". In una nota Figliomeni spiega: "L'amministrazione ritiri immediatamente in autotutela la graduatoria uscita il 18 dicembre e proceda a uno scrupoloso riesame di tutta la documentazione, in particolare dei titoli e dei giorni attestanti l’anzianità di servizio, perché non possono essere penalizzate delle professioniste che con molta dedizione si sono occupate della crescita e dell’insegnamento dei nostri bambini fin dai primi mesi di vita. Sarebbe peraltro deleterio - conclude - che la giunta Raggi restasse sorda alle richieste provenienti da queste persone consentendo di attivare una serie infinita di contenziosi che comporterebbero enormi costi per l’amministrazione e infiniti disagi per tutti, con possibile rischio di molti debiti fuori bilancio qualora il contenzioso dovesse essere favorevole al personale educativo e scolastico”.(Com)