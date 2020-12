Covid: Spallanzani avvia procedura isolamento virus per verifica variante inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato avviata all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, la procedura per l'isolamento della sequenza del virus per verificare la cosiddetta variante inglese. Lo rende noto l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. Si tratta di un passeggero di rientro dal Regno Unito risultato positivo al Covid-19 durante i controlli all'aeroporto di Fiumicino. La persona è stata immediatamente posta in isolamento.(Rer)