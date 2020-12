Salute: Covid e obesità, circa il 30 per cento di interventi di chirurgia bariatrica in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino a poco prima dell'emergenza Coronavirus, ogni anno si eseguivano in Italia circa 25.000 interventi di chirurgia bariatrica a fronte di 250.000 richieste. Gli italiani in sovrappeso infatti sono 25 milioni e i portatori di obesità almeno 6 milioni, un dato in crescita costante. Ma, dall'inizio della pandemia, gli interventi sono calati in media del 28-30 per cento, con punte del 50 per cento in alcuni casi. Pertanto, in attesa della piena ripresa dell'attività chirurgica, occorre strutturare e rafforzare percorsi complementari che sostengano il paziente bariatrico". Così Diego Foschi, presidente della Sicob, Società italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche al XXVIII Congresso Nazionale che quest'anno si svolge in versione digitale il 21 e il 22 dicembre. Il Congresso, alla cui inaugurazione ha partecipato anche il Viceministro della Salute On. Pierpaolo Sileri, è presieduto da Maria Grazia Carbonelli, dir. U. O. Dietologia e Nutrizione Clinica A. O. S.Camillo Forlanini Roma, Paolo Gentileschi, direttore U.O.C. Chirurgia Bariatrica e Metabolica Ospedale S. Carlo di Nancy Roma, Alessandro Giovanelli, dir. Ist. Nazionale per la Cura dell'Obesità (Inco) presso Ist. Clinico Sant'Ambrogio di Milano e l'Irccs Policlinico San Donato, e Fausta Micanti, dirigente Medico Univ. Federico II di Napoli. Numerosi i temi affrontati in due giorni di intense sessioni online: tra questi il problema del pesante stigma nei confronti dei soggetti con obesità per cui chi ha un peso patologico non solo viene ritenuto pregiudizievolmente responsabile della sua condizione, ma viene curato solo quando sviluppa le complicanze dell'obesità. Altro tema in evidenza è l'impatto dell'isolamento sulla psiche del paziente bariatrico ma anche le componenti del percorso virtuoso da fargli seguire in attesa di riprendere gli interventi, come la dieta mediterranea che grazie all'apporto di vitamine, sali minerali e Omega 3 che rinforzano il sistema immunitario si candida ad essere una perfetta dieta anti-covid. (segue) (Ren)