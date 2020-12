Salute: Covid e obesità, circa il 30 per cento di interventi di chirurgia bariatrica in meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampio spazio è dato ai vantaggi della telemedicina, ai nuovi percorsi terapeutici sempre meno invasivi e ai farmaci che aiutano a perdere peso. Fondamentale è anche il tema del ruolo della chirurgia bariatrica nella prevenzione delle neoplasie e quello dei social grazie alla creazione di gruppi di sostegno. Centrale, però, resta il problema della diminuzione drastica degli interventi di chirurgia bariatrica dall'inizio dell'emergenza Covid. Infatti da un censimento effettuato presso 48 centri Sicob su 74 è emerso che nel 2020 gli interventi sono stati 4727 con una riduzione di 2.286 rispetto al 2019 (pari al 28 per cento), con un tasso di positività al Covid bassissimo (0.38 per cento) e un tasso di complicanze dell'1.2 per cento. Ciò nonostante, gli interventi continuano a diminuire perché in questo momento di emergenza l'organizzazione sanitaria non può garantire l'assistenza chirurgica ai pazienti bariatrici. Se consideriamo, però, che secondo il Ministero della Salute il 44 per cento dei casi di diabete tipo 2, il 23 per cento dei casi di cardiopatia ischemica e fino al 41 per cento di alcuni tumori sono attribuibili all'obesità e al sovrappeso, emerge con chiarezza che, se si combatte o si previene l'obesità, automaticamente si favorisce la prevenzione di altre patologie gravi e spesso letali. Inoltre, la cronaca e gli studi condotti in tutto il mondo rilevano che i soggetti con obesità sono ricoverati per Covid molto più dei pazienti "normopeso": essere obesi comporta un significativo aumento del rischio di ammalarsi di Covid-19 in forma grave. Questo fatto è ormai universalmente accettato, tanto che l'algoritmo di calcolo del rischio Covid elaborato e pubblicato sul British Medical Journal dal gruppo di lavoro inglese coordinato dall'Università di Oxford include il Bmi (Body Mass Index, indice di massa corporea) come variabile direttamente correlata: più alto il Bmi, più alto il rischio Covid. E se a questo aggiungiamo che la metà dei ricoverati nelle rianimazioni è iperteso, diabetico e cardiopatico e che con l'età avanzata questa congiuntura è altamente mortale, diventa chiaro anche che il paziente che soffre di obesità va incluso nei programmi di prevenzione Covid riservati alle categorie più fragili e ad alto rischio. (segue) (Ren)