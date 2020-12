Salute: Covid e obesità, circa il 30 per cento di interventi di chirurgia bariatrica in meno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce di tutte queste evidenze – afferma Diego Foschi, presidente Sicob - lottare contro l'obesità e prevenirne le conseguenze più gravi diventa non solo un dovere ma un obbligo morale. Per questo noi chirurghi siamo impegnati a combattere lo stigma fortemente radicato nei confronti dei pazienti con obesità, perché si eliminino i pregiudizi che portano a colpevolizzarli e, purtroppo, in alcuni casi a curarli solo quando già sono sopravvenute le complicanze. Questo, a nostro avviso, è un evidente corto circuito irrisolto del Ssn che, ritardando le terapie verso i pazienti bariatrici, va esso stesso incontro a costi di gestione molto più impattanti. Infatti una cosa è intervenire sul paziente che non abbia ancora sviluppato le comorbidità associate all'obesità, altro è ricoverarlo in condizioni aggravate che, agendo prima, potevano essere sicuramente evitate. Ovviamente in questo momento siamo ben consapevoli del fatto che non si può ricorrere alla chirurgia, ma proprio per questo dobbiamo strutturare piani di sostegno integrativi per i pazienti, perché se non mettiamo in piedi una risposta realistica sul piano sanitario i problemi ci ricadranno addosso amplificati". (segue) (Ren)