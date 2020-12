Salute: Covid e obesità, circa il 30 per cento di interventi di chirurgia bariatrica in meno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo altresì consapevoli - aggiunge il presidente Sicob - che anche se potenziamo tutte le risorse complementari, queste non potranno mai sostituirsi alla chirurgia, anche se in questo momento potranno sicuramente limitare i danni. Per questo motivo, ancora più determinante diventa il ruolo di tutti gli specialisti coinvolti nella cura del paziente bariatrico che, potenziando la "rete" di sostegno intorno a lui, possono aiutarlo a rafforzare la sua capacità di gestione personale. In questo senso può venirci incontro la telemedicina, grazie alla quale è possibile incrementare le sedute a distanza con psicoterapeuti, endocrinologi e nutrizionisti. I due pilastri di questo percorso, infatti, sono l'attività fisica e la dieta mediterranea, che protegge anche dalle infezioni e che per questo potrebbe rivelarsi una perfetta dieta anti-covid. Abbiamo anche realizzato un vademecum che, associato alle consulenze specialistiche, deve essere una vera e propria guida che aiuti il paziente ad essere costante. Anche i social networks possono aiutarci: non solo con il "filo diretto" tra pazienti e specialisti delle società scientifiche presenti sulle piattaforme, ma anche grazie alla creazione di gruppi di supporto tra chi lotta contro il proprio peso. Ma in ogni caso- conclude - la strada da percorrere è ancora lunga e tutti noi siamo impegnati a far sentire la nostra voce per quando l'emergenza finirà e il SSN potrà nuovamente dare alla chirurgia bariatrica l'attenzione di cui ha bisogno", conclude Foschi. (Ren)