Trasporto aereo: russa S7 annuncia apertura voli charter per Monaco di Baviera, Roma e Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia russa S7 Airlines inizierà a vendere i biglietti per i voli charter per Monaco di Baviera, Roma e Milano dalla fine di dicembre. "In accordo con il permesso dell'Agenzia federale per il trasporto aereo, S7 Airlines ha aperto la vendita di voli charter settimanali da Mosca a città in Germania (Monaco) e in Italia (Roma, Milano)", si legge nel comunicato. Saranno accettati per il trasporto su questi voli i passeggeri autorizzati a volare in base alle attuali restrizioni. Il volo Mosca-Monaco-Mosca sarà operato di lunedì a partire dal 28 dicembre. Il volo Mosca-Roma-Mosca tutti i martedì dal 29 dicembre. Il volo Mosca-Milano-Mosca tutti i mercoledì dal 30 dicembre.(Rum)