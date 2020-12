Sardegna: screening anti-Covid di massa rinviato a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizieranno a gennaio, presumibilmente dopo la fine della "chiusura totale" decisa su base nazionale dal governo Conte, i controlli anti-Covid di massa sulla cittadinanza sarda che, in un primo momento, erano stati programmati fra Natale e Capodanno. I primi ad essere passati "al setaccio" saranno i sardi residenti in un gruppo di paesi dell'Ogliastra. A dare notizia del rinvio della campagna di screening di massa è stato lo stesso assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. "Durante il lockdown - ha detto Nieddu - non sarebbe corretto mobilitare migliaia di persone". Dal prossimo 27 dicembre nell'Isola dovrebbe iniziare la sommistrazione delle prime dosi di vaccino in uno dei 12 ospedali scelti e indicati nel piano trasmesso al commissario per l'emergenza. (Rsc)