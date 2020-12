Russia-Usa: Cremlino, accuse su attacco informatico a governo di Washington dovute a russofobia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eventuali accuse contro la Russia di coinvolgimento in un attacco informatico al governo degli Stati Uniti sono infondate e rappresentano una conseguenza della "cieca russofobia". Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Sicuramente, questa discussione non ha nulla a che fare con noi, perché la Russia non è coinvolta in tali attacchi e, in particolare, in questo. Lo dichiariamo ufficialmente e con decisione: qualsiasi accusa di coinvolgimento della Russia è assolutamente infondata e, piuttosto, è una continuazione di questa cieca russofobia che viene utilizzata in qualsiasi incidente", ha dichiarato il portavoce della presidenza russa. In precedenza, il 17 dicembre, i servizi segreti statunitensi hanno confermato l'avvenuto attacco informatico su larga scala al governo da parte del gruppo di hacker APT29 (Cosy Bear), associato all'intelligence russa. (Rum)