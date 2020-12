Sardegna: progetto Archeologika, cultura per promozione Isola in mercato turistico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un progetto ambizioso e di alto livello culturale e storico - ha evidenziato l'assessore del Turismo, Gianni Chessa - che ha l'obiettivo di posizionare la Sardegna nel mercato turistico-culturale, attirando turisti, studiosi e appassionati dall'Italia e dall'estero per tutto l'anno. Un intenso patrimonio di nuraghi, pozzi sacri, domus de janas, tombe dei giganti che possono contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Il progetto vuole sfruttare la forza della millenaria storia della Sardegna, ricca di affascinanti narrazioni che meritano di essere raccontate, far conoscere l'identità sarda e valorizzare i numerosi siti archeologici, mettendo a sistema le imprese turistiche, le agenzie culturali e le amministrazioni locali. I sardi devono prendere coscienza del valore storico-culturale della propria terra, che può contribuire anche allo spopolamento dell'interno dell'Isola e a creare occasioni per l'occupazione. Alla ripresa del mercato turistico, dopo la fine dell'emergenza sanitaria, l'archeologia dovrà essere un'offerta importante del sistema turistico sardo". (Rsc)