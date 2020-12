Covid: Zampa, su variante serve coordinamento Ue, non possiamo abbandonare nostri cittadini nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla comparsa della variante del Covid-19 nel Regno Unito "occorre un coordinamento europeo al più presto e si cerchi di capire come fare" perché "di certo i nostri cittadini non possono essere abbandonati a se stessi là". Lo ha chiarito Sandra Zampa sottosegretaria alla Salute ai microfoni di "Radio24". "Per ora non possono rientrare per ovvie ragioni. La Farnesina è già al lavoro da ieri, il ministro ha detto che ci sarà un coordinamento europeo", ha aggiunto la sottosegretaria. (Rin)